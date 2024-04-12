Україна

Вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками про фізичну підготовку команди.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував фізичну підготовку у тренажерному залі перед тренувальними заняттями на полі.

"Не кожен футболіст любить заняття у фітнес залі, але ми розуміємо, що це потрібно. Зараз вже звикли, адже у новому залі займаємося вже майже рік. Ходимо сюди щодня: спочатку перед тренуванням, потім займаємося на полі, і після заняття за бажанням можна прийти сюди попрацювати. Це невіддільна частина життя футболіста.

Вправи є у широкому доступі. Можна подивитися в інтернеті, є тренери з фізичної підготовки у команді, крім того, я займаюся ще з одним тренером, є нутриціолог, словом, багато засобів, які допомагають добре грати та забивати м’ячі.

Хто прибуває на базу раніше за усіх? Найпершим на базу завжди приїжджає Буяльський. Буває, я приїжджаю за годину-півтори до збору, а його машина вже стоїть. Ми з ним жартуємо з цього приводу, він каже, о котрій би ти не приїхав, я буду завжди раніше за тебе", — наводить слова Кабаєва прес-служба клубу.

Нагадаємо, найближчий матч Динамо проведе Олександрії. Гра відбудеться 13 квітня о 15:30 за Києвом.