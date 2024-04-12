Ліга Європи

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу на Енфілді.

Команда Юргена Клоппа поступилася Аталанті в першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи з рахунком 0:3. Після гри наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу.

"Ми задоволені перемогою 3:0, і це хороший доробок, але Ліверпуль – незвичайна команда, яка може забити в будь-який момент.

Це чудовий і незвичайний результат для історії Аталанти, для всіх уболівальників, які приїхали до Ліверпуля з такою пристрастю заради клубу.

Те, що ми зіграли чвертьфінал Ліги Європи на Енфілді, викликає у нас почуття гордості, і цей результат залишиться в пам'яті. Не завжди вдається виграти трофеї, але, коли ти можеш увійти в історію такого клубу, як наш, це теж багато чого варте.

Ось чому ми такі щасливі, ми грали на історичному стадіоні, який відомий у всій Європі. Ми перемагали тут кілька років тому, також у Ліверпулі проти Евертона, але, коли ми були на Енфілді минулого разу, це трапилося без уболівальників. Це зовсім інше відчуття. Чудово бачити, як уболівальники були щасливі, і це найбільше задоволення", — сказав тренер.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Аталанта.