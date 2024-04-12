Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував перемогу над Вест Гемом в Лізі Європи.
ХАБІ АЛОНСО, ФОТО БАЄР
12 квітня 2024, 13:48
У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи Баєр на своєму полі обіграв Вест Гем (2:0). Після гри наставник леверкузенців Хабі Алонсо прокоментував перемогу своєї команди.
"Це було непросто. Вони грали дуже глибоко і завжди мали багато гравців у штрафному майданчику. Ми чекали свого моменту і він настав, хоч і з запізненням", — заявив Алонсо.
До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Баєр — Вест Гем в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24.