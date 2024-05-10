Іспанець вважає, що варто зосередитись на внутрішньому чемпіонаті.
Де Россі та Анхеліньйо, УЄФА
10 травня 2024, 09:21
Захисник Роми Анхеліньйо прокоментував нічию з «Баєром» (2:2) в другому півфіналі Ліги Європи.
"Розчарування величезне – ми зробили все, що могли, але це не допомогло. Було дуже багато помилок. Нам хотілося інакше залишати цей стадіон.
Потрібно якнайшвидше відновити фізичні та моральні сили — гра чемпіонату з Аталантою буде схожа на перший з трьох фіналів, і нам не можна програвати", — сказав Анхеліньйо.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Баєр Леверкузен — Рома в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24.