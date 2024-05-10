Ліга Європи

Іспанець вважає, що варто зосередитись на внутрішньому чемпіонаті.

Захисник Роми Анхеліньйо прокоментував нічию з «Баєром» (2:2) в другому півфіналі Ліги Європи.

"Розчарування величезне – ми зробили все, що могли, але це не допомогло. Було дуже багато помилок. Нам хотілося інакше залишати цей стадіон.

Потрібно якнайшвидше відновити фізичні та моральні сили — гра чемпіонату з Аталантою буде схожа на перший з трьох фіналів, і нам не можна програвати", — сказав Анхеліньйо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Баєр Леверкузен — Рома в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24.