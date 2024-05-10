Ліга конференцій

Керманич Олімпіакоса висловився про вихід своєї команди до фіналу Ліги конференцій.

У рамках матчу-відповіді півфіналу поточного розіграшу Ліги конференцій Олімпіакос вдруге здобув перемогу над Астон Віллою та пробився до фінальної стадії, де зустрінеться з італійською Фіорентиною.

Головний тренер грецького клуба Хосе Луїс Менділібар поділився враженнями від успіху своїх підопічних у двоматчевому протистоянні з представником англійської Прем'єр-ліги.

"Я дуже щасливий. Навіть після нашого другого гола у ворота Астон Вілли я хвилювався, чи не зазнаємо ми невдачі. Я усвідомлював наш потенціал, і ми твердо вірили, мої гравці та я, що зможемо залишити Астон Віллу без фіналу. Вони є командою, яка відповідає нашому стилю гри.

Коли я прийшов в Олімпіакос, я не очікував, що ми зайдемо так далеко в єврокубках. Я збирав інформацію про команду. Однак я поступово почав вірити, що ми можемо досягти успіху в чемпіонаті та в Європі. Ми добре працювали, грали добре, тому ми заслуговуємо на те, щоб потрапити у фінал. Я хочу подякувати клубу за те, що він надав мені можливість бути тут.

Наші гравці пережили дуже важкий сезон. Це велика радість пройти так далеко — для всіх нас, хто щодня старається на полі, і, перш за все, для вболівальників Олімпіакоса", — цитує слова Хосе Луїса Менділібара офіційний сайт УЄФА.

Фінал Ліги конференцій між Олімпіакосом та Фіорентиною відбудеться 29 травня 2024 року в Афінах (Греція). Зазначимо, що для Менділібара це буде другий єврокубковий фінал поспіль, оскільки минулого року він виграв Лігу Європи на чолі Севільї.

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