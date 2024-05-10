Ліга конференцій

Керманич Астон Вілли висловився про виліт своєї команди з Ліги конференцій на стадії 1/2 фіналу.

У рамках матчу-відповіді півфіналу поточного розіграшу Ліги конференцій Олімпіакос вдруге здобув перемогу над Астон Віллою та пробився до фінальної стадії, де зустрінеться з італійською Фіорентиною.

Головний тренер бірмінгемців Унаї Емері поділився враженнями від результату двоматчевого протистояння з грецькою командою, за підсумками якого його підопічні вилетіли з турніру.

"Олімпіакос заслужив на перемогу та вихід до фіналу Ліги конференцій. Вони були кращою командою в обох матчах. Ми втратили свою можливість ще у першому матчі. Потім ми спробували зосередитися на тому, щоб змінити все у Піреї. У першому таймі ми створили моменти і знизили активність Олімпіакоса, але вони змогли забити.

Звичайно, ми трохи розчаровані та засмучені, але ми повинні швидко рухатися далі. Ми у робочому процесі. Перед нами була ціль знову грати в Європі, і ми досягнемо цього через Прем'єр-лігу. Ми вдячні нашим уболівальникам за те, що приїхали сюди та підтримали нас", — цитує слова Унаї Емері офіційний сайт УЄФА.

Фінал Ліги конференцій між Олімпіакосом та Фіорентиною відбудеться 29 травня 2024 року в Афінах (Греція).

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