Ліга Європи

Коментар гравця Баєра після неймовірної нічиєї.

Захисник Баєра Йосип Станішич поділився емоціями за підсумками двоматчевого протистояння з представником Італії, яке продовжило безпрограшну серію його команди до 49 матчів поспіль завдяки голу на сьомій компенсованій хвилині.

"Ми розуміли, що поставлено на карту – нам дуже хотілося вийти у фінал. І, гадаю, ви могли бачити це сьогодні протягом 90 хвилин. Гадаю, ми явно були сильнішими.

Поступаючись з рахунком 0:2, ми насправді не розуміли, як це сталося. Думаю, той факт, що ми відігралися та звели матч унічию 2:2, показує, яка ця команда. Мені не здається, що нас засмутила б, зрештою, і поразка при виході у фінал, оскільки нам дуже хотілося туди потрапити", — сказав Станішич.

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