Ліга Європи

Джеремі Фрімпонг поділився своїми думками перед грою з Аталантою.

Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Аталанти.

"Аталанта має дуже сильну команду, і на нас чекає дуже важка гра. Але ми добре підготовлені і хочемо виграти трофей на цьому чудовому стадіоні.

Цей фінал – моя мрія. Ви граєте у футбол, щоби переживати такі дні. Тепер наше завдання – виграти гру", — наводить слова Фрімпонга прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.