Джеремі Фрімпонг поділився своїми думками перед грою з Аталантою.
Джеремі Фрімпонг
22 травня 2024, 15:51
Захисник Баєра Джеремі Фрімпонг прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Аталанти.
"Аталанта має дуже сильну команду, і на нас чекає дуже важка гра. Але ми добре підготовлені і хочемо виграти трофей на цьому чудовому стадіоні.
Цей фінал – моя мрія. Ви граєте у футбол, щоби переживати такі дні. Тепер наше завдання – виграти гру", — наводить слова Фрімпонга прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, матч Аталанта — Баєр відбудеться сьогодні, 22 травня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.