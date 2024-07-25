Україна

Угода з 24-річним українцем розрахована на три роки.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Дебрецена Олександром Романчуком.

Сума трансферу не розголошується, але зазначається, що з 24-річним українцем укладено контракт на три роки.

Минулого сезону Романчук провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас проводитиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у місті-побратимі Кривого Рогу.