Угода з 24-річним українцем розрахована на три роки.
Олександр Романчук, ФК Кривбас
25 липня 2024, 16:23
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Дебрецена Олександром Романчуком.
Сума трансферу не розголошується, але зазначається, що з 24-річним українцем укладено контракт на три роки.
Минулого сезону Романчук провів 27 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Кривбас проводитиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у місті-побратимі Кривого Рогу.