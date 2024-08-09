Ліга Європи

Наставник чеської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер чеської Вікторії Пльзень Мірослав Коубек прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Кривбасу (2:1).

"Перший тайм вийшов провальним для нас. Знали те, що Кривбас — якісний суперник з сильними гравцями. В першому таймі ми не впорались: було дуже багато моментів біля наших воріт. Треба було зробити зміни в обороні, щоб не пропустити ще більше голів. Наші заміни спрацювали – ми забили швидкий гол. У нас була фізична перевага протягом всього матчу. Наші заміни призвели до тиску, що змусило Кривбас більше помилятись та завадило їм грати в позиційний футбол.

Наш пресинг давав результат, і це дуже добре. У другому таймі ми не пропустили, чому дуже раді. Відзначу воротаря Тврдоня. Це його перший матч і він дуже гарно впорався. Сподіваюсь, це стане початком для нього. Також можу відзначити всю нашу команду, перемога цілком заслужена. Але скажу хороші слова і на адресу Кривбасу. Це бойова команда, з якою дуже складно. Впевнений, вони себе ще покажуть. Треба дуже уважно зіграти у другому матчі.

У матчі-відповіді очікую, що нам допоможуть рідні стіни. Розраховую на підтримку фанатів. Ми докладемо зусиль, щоб пройти до наступного раунду. Але, знаємо, що Кривбас ніколи не здається, тому це буде важкий матч. Нам треба перехоплювати багато мʼячів, що не завадити супернику розвивати гострі атаки.

Відзначу Прінса Аду, він створив нам чимало проблем та забив гол. Кривбасу важливо не давати вільного простору, адже він має хороших півзахисників. Луньов, Кузик, Микитишин – це сильні гравці", — наводить слова Коубека прес-служба криворізького клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Вікторія Пльзень.