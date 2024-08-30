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Португалець поділився емоціями про перехід у саудівський клуб.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду розповів про тиск після переходу в саудівський клуб.

"Коли я був молодшим, я був зовсім іншим. Я вірив в себе – не тільки в футболі, а і в інших сферах.

Якщо чесно, не було жодного тиску, коли я переїхав сюди. Як на мене, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі. Ось це справжній тиск", – сказав Роналду.

Нагадаємо, Роналду отримав нагороду найкращому бомбардиру в історії Ліги чемпіонів.