Португалець поділився емоціями про перехід у саудівський клуб.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
30 серпня 2024, 14:48
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду розповів про тиск після переходу в саудівський клуб.
"Коли я був молодшим, я був зовсім іншим. Я вірив в себе – не тільки в футболі, а і в інших сферах.
Якщо чесно, не було жодного тиску, коли я переїхав сюди. Як на мене, тиск відчувають люди на війні, які не мають чого їсти та чують постріли вночі. Ось це справжній тиск", – сказав Роналду.
Нагадаємо, Роналду отримав нагороду найкращому бомбардиру в історії Ліги чемпіонів.