Ліга Європи

Наставник "орлів" поділився своїми думками перед грою з "біло-синіми".

Головний тренер римського Лаціо Марко Бароні прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Важливо бути тут з Лаціо. Ліга Європи — чудове змагання, ми повинні бути на висоті. Ми добре підготувалися до матчу, хоча у нас було мало часу. Нам потрібно привезти додому важливий результат.

Ми не можемо дозволити собі зневажати конкуренцію. У єврокубках проти суперника найвищого рівня ми не можемо помилитися.

У нас є кілька хлопців з невеликими пошкодженнями. Матчів багато, потрібно використовувати всіх гравців. Деякі хлопці добре потренувалися, у них буде можливість", — наводить слова Бароні TMW з посиланням на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.