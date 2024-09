Важко навіть усвідомити, наскільки значущою в культурному, політичному, суспільному і бозна якому ще плані подією було відродження в 1896-му році Олімпійських ігор. Зокрема, цей турнір в Афінах мотивував кількох римлян заснувати спортивний клуб – і взяти біло-блакитні кольори на честь грецького прапора.

Спочатку футбол навіть не входив до списку захоплень перших “орлів”. Клуб, який заснували 1900-го, спеціалізувався на бігу; футбол з'явився за рік і тривалий час практикувався виключно на аматорському рівні; а згодом це розрослося до клубу, в якому зараз розвиваються 79 видів спорту та їх різновидів. Бейсбольний Лаціо виграв два чемпіонати Італії, регбійний – один, крикетний – теж два... Небагато, але й футбольна команда взяла не те, щоб багато скудетто.

Якщо говорити про неї докладніше, то на початку XX століття – як втім, і майже завжди – в Італії домінували клуби з півночі. Лаціо з гордістю повідомляє, що саме їхній гравець, Фульвіо Бернардіні став першим гравцем не з північної команди, який зіграв за збірну – але сталося це тільки в 1925 році. В цілому, на той момент “орли” давно стали найсильнішою командою міста, регіону (до речі, Лаціо – це саме назва регіону, в якому знаходиться столиця Італії) – і почали грати “по-серйозному”.

Лаціо та фашисти

Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне (с).

Якби Віщий Олег не вірив у те, що він прийме смерть від свого коня, хіба став би він підходити до його тіла, що розклалося? Якби Волдеморт не прагнув вбити Гаррі Поттера – може, він і не став би його ворогом? Та навіть якщо без зайвої епічності: жоден сучасний банк не виживе, якщо всі його вкладники захочуть одночасно зняти свої гроші. І чутки про кризу в конкретному банку можуть спровокувати його банкрутство, навіть якщо від самого початку ніякої кризи не було...

Чутки про те, що за Лаціо вболiвав Беніто Муссоліні, набридли до неможливості. Що ж це за хвороба така, коли за часів повної та нероздільної влади людини: а) створюється прямий конкурент його “улюбленого” клубу; б) цьому конкуренту дають виграти чемпіонат; в) “улюбленому” клубу не дають виграти нічого? Рома зовсім скоро відзначить віковий ювілей тільки тому, що певного моменту фашисти захотіли замість натовпу периферійних римських команд створити одну сильну. Знову ж таки для того, щоб боротися з грандами з півночі Італії.

Рому формували команди з нижчих ліг – і такий трюк, “з миру по нитці”, справді дозволив римлянам виграти чемпіонство 1942-го. А вже за два роки Боб Пейслі, тоді й близько не легенда Ліверпуля, в'їхав до Риму на танку... Втім, я відволікся. Лаціо вже на момент приходу до влади фашистів грав у вищій лізі – як би вона не називалася.

Змагання під назвою “Серія А” з'явилося 1928-го, до цього італійські змагання ділилися на кілька зон, найкращі команди з яких потім грали турнір за чемпіонство. І якщо до фашистів “орли” двічі ставали віце-чемпіонами країни, то за них посідали і 13-те, і 14-те, і 15-те місце. Друге, втім, теж було, але тільки один раз – заслабко якось для 20 з лишком років виступів при "дуче".

Та й загалом. Муссоліні 1883 року народження. Визначатися з улюбленим футбольним клубом у 18 років – якось пізно, не знаходите? Не кажучи про те, що в перші свої роки Лаціо був аматорською командою, тоді як, наприклад, Дженоа в той час медалі хіба що кілограмами не вимірювала... Незважаючи на наявність одного з найбільших гравців часу — Сільвіо Піола, який досі утримує титул найкращого бомбардира Серії А в історії, більшу частину своїх 274 голів забив саме за Лаціо – жодного командного трофея “орли” при фашистах так і не виграли.

Проте. Зараз, у наші дні, вже неможливо не асоціювати Лаціо із фашистами. Неможливо, тому що самі фанати "орлів" роблять для цього все можливе! Як кажуть, з недавнього: у березні “орли” грали матч плей-оф ЛЧ з Баварією, і фанати прийшли в ту саму пивну, в якій Гітлер 104 роки тому представив програму НСДАП. Прийшли, щоб заспівати пісню на підтримку Муссоліні.

Around 100 Lazio fans at the Hofbräuhaus brewery in Munich ahead of their match against Bayern Munich tonight. It is the same venue where Hitler founded the National Socialist German Workers' Party in 1920. pic.twitter.com/PQYoQ9yTxE