Україна

Кияни оголосили про підписання захисника.

Динамо домовився з бразильською Форталезою про оренду 23-річного колумбійського захисника Браяна Себальйоса, як раніше і повідомляло Football.ua.

Як пише офіційний сайт киян, угода розрахована на пів року, до завершення календарного 2024 року. По завершенні цього терміну Динамо матиме право першочергового викупу трансферу футболіста.

Браян Себальйос є вихованцем клубу Університаріо Попаян, за який юнак дебютував у дорослому футболі, а саме в колумбійській Примері В, за місяць до свого 17-річчя. На початку 2019 року Браян, який виступає на позиції центрального захисника, перейшов до іншого клубу Прімери В – Депортес Кіндіо, з яким у 2021 році вийшов до вищого дивізіону Колумбії.

На початку 2022 року Себальйос перейшов до бразильської Форталези. За півтора року, проведених у клубі з однойменного міста, Браян зіграв у 47 матчах, ставши двічі чемпіоном штату Сеаренсе (в 2022-му та 2023-му) та володарем Кубка Нордесте.

Влітку 2023-го центрбек повернувся на батьківщину, вирушивши в оренду до клубу вищого дивізіону – Атлетіко Хуніор. За підсумками сезону Браян поповнив свою колекцію ще й чемпіонським титулом, тріумфувавши разом із "юніорами" в Torneo Finalizacion-2023.

Також в активі Себальйоса 4 матчі у складі збірної Колумбії U23. Разом із командою Браян брав участь у передолімпійському турнірі на Ігри-2024.