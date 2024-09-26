Ліга Європи

Півзахисник МЮ розчарований грою з Твенте.

Півзахисник МЮ Крістіан Еріксен прокоментував нічию з Твенте в матчі ЛЄ.

"Думаю, команда засмучена, зрештою ми хотіли досягти більшого, але ми були не такі гарні. Здавалося, ніби вони хотіли перемогти більше за нас, а це неправильно.

Думаю, кожен зараз дивиться на себе, всі – професійні футболісти, вони знають, що треба робити і чого не можна допускати. Ми не програли, але відчуття, ніби це поразка", – сказав Еріксен.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Твенте.