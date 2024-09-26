Ліга Європи

Для 27-річного українця це третій м'яч цього сезону.

Наразі відбувається матч стартового туру основного етапу Ліги Європи, в якому Рома на своєму полі приймає Атлетік.

Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині, коли український форвард Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі "вовків", головою замкнув передачу від Анхеліньо з лівого флангу.

Для 27-річного українця це перший м'яч у єврокубках у нинішньому сезоні та третій у кампанії в шести матчах. Також на його рахунку один асист.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Атлетік.