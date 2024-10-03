Ліга Європи

Команда Олександра Шовковського в другому матчі Ліги Європи УЄФА не те, що очок набрати не може, а й забити у ворота суперників їй не вдається.

364 км за автобаном A3 та трохи менше чотирьох годин у дорозі, і ось — ми вже перемістились поміж німецькими містами Гелькенкірхен та Зінсгайм у нашій єврокубковій подорожі посеред звітного тижня. Змінились також і декорації — на зміну прохолодним тонам Ліги чемпіонів УЄФА прийшли жовтогарячі відтінки Ліги Європи, а отже після невтішної історії з протистоянням поміж донецьким Шахтарем та бергамаською Аталантою ми перейшли до розповіді про зустріч київського Динамо та німецького Гоффенгайма.

Хоча й у команди Олександра Шовковського контекст був таким собі. Тиждень тому "біло-сині" стартували в основному раунді другого за рангом єврокубка з поразки від резервного складу римського Лаціо (0:3), після чого, очевидно, до них з’явилось чимало запитань. Однак наступний суперник для Динамо передбачався все ж таки більш "зручним" у плані здобуття перших залікових балів, бо колектив Пеллегріно Матараццо не перемагав восени взагалі, а в попередній гри примудрився програти бременському Вердеру з рахунку 3:0 станом на 12 хвилину.

Таким чином, головним завданням для Динамо в цій грі було не повестись на провокацію й не почати грати проти суперників у відкритий футбол атака на атаку. А бажання таке було, бо "сільські" своєю високою лінією захисту неначе виманювали киян із оборони. І на тому й команда Шовковського прогоріла в підсумку. На хвилину пізніше, аніж Шахтар, пропустило Динамо, коли на 22 оберті секундної стрілки Жандре з правого флангу виконав простріл до центру штрафного на Гложека.

Рівно один гольовий момент український клуб устиг створити до цього — Бражко приклався здалеку, Бауманн витягнув під поперечиною. Але натомість ми мали обрізку від Михайленка в центрі власного штрафного, яка мала завершитись голом ще раніше за офіційно забитий перший м’яч, але Крамарич пробачив ударом повз праву стійку. Як пробачив Андрей і за мить після м’яча Гложека, коли програв дуель Бущану з красивої передачі на хід від Мерштедта.

У другому таймі гра відбувалась за таким саме сценарієм розвитку подій, хіба що господарі вже намагались розігрувати до вірного й нікуди не поспішали. Незважаючи на це, ротація першою пішла саме збоку Матараццо, і одразу ж після цього, на 60 хвилині, відбувся другий Гоффенгайма, який сам створив Гложек своїм зміщенням із лівого флангу, стінкою з Крамаричем перед штрафним та ударом у дальній кут. Де була опорно зона Динамо на той момент — ніхто не бачив.

Як і атак від команди Шовковського таких, щоб аж дух перехоплювало, ми також не побачили навіть у ситуації, коли можна хоча б за престиж було зачепитись. Двічі здалеку непогано прикладався Шапаренко, але в площину не влучав, тож немає, про що говорити. А от із рештою атак було все дуже важко. Ще й Бражко вчергове зазнав пошкодження. Суцільний сум.

У наступному турі німецький Гоффенгайм гратиме в гостях у португальського Порту, тоді як київське Динамо навідається до римської Роми.— Динамо Київ 2:0Гложек, 22, 60Бауманн — Акпогума (Дрекслер, 74), Штах, Нсокі — Жандре (Кадержабек, 56), Бішоф, Грілліч (Тохумку, 56), Прасс — Крамарич (Бюльтер, 74), Гложек — Мерштедт (Брун Ларсен, 87).Бущан — Караваєв, Попов, Михавко (Піхальонок, 69), Дубінчак — Михайленко, Бражко (Андрієвський, 83), Шапаренко (Шепелєв, 90+3) — Волошин, Ванат (Герреро, 69), Кабаєв (Рубчинський, 83).Попередження: Грілліч