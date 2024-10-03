Ліга Європи

Наставник німецької команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Гоффенгайма Пеллегріно Матараццо прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).

"Ми хотіли пресингувати сильніше, бо знали, що кияни домінують у чемпіонаті, багато володіють м'ячем і не відчувають великого пресингу, тому ми хотіли зловити їх на невдалій позиції чи змусити їх опинитися у ситуаціях, яких вони не звикли. План полягав у тому, щоб домінувати за рахунок володіння м'ячем та створення моментів, і це спрацювало, особливо у першому таймі.

Я побачив на полі команду, яка діяла як єдине ціле, привносила енергію та, на мою думку, також грала у хороший футбол. Це змушує мене пишатися.

Чотири очки після двох ігор у Лізі Європи – це добрий початок, що, безумовно, є позитивним моментом. Ми набираємось впевненості та енергії. Це підтверджує правильність нашого шляху та виконаної нами роботи. Зберегти ворота сухими це дуже, дуже приємно", — наводить слова Матараццо прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.