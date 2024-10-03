Ліга Європи

Вашій увазі головні цифри першої половини матчу Ліги Європи.

Представляємо вашій увазі статистику першого тайму у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи між німецьким Гоффенгаймом та київським Динамо.

За підсумками першого тайму команда Пеллегріно Матараццо виграє з мінімальною перевагою 1:0 за рахунок забитого м'яча Адама Гложека, який замкнув простріл із правого флангу від Валантена Жандре.

Статистика за підсумками першого тайму:

Нагадаємо, на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.