Вашій увазі головні цифри першої половини матчу Ліги Європи.
Гоффенгайм - Динамо Київ, Getty Images
03 жовтня 2024, 20:40
Представляємо вашій увазі статистику першого тайму у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи між німецьким Гоффенгаймом та київським Динамо.
За підсумками першого тайму команда Пеллегріно Матараццо виграє з мінімальною перевагою 1:0 за рахунок забитого м'яча Адама Гложека, який замкнув простріл із правого флангу від Валантена Жандре.
Статистика за підсумками першого тайму:
Нагадаємо, на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.