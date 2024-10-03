Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Гоффенгаймом.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру основного етапу Ліги Європи проти Гоффенгайма (0:2).

"Якщо коротко, то ми не забили голів і пропустили два, а якщо відповідати більш розгорнуто, це може зайняти години дві з половиною.

Як себе почуває Бражко? Зараз зарано про щось говорити. Буде обстеження, дайте трохи більше часу, тим більше, що зараз він на допінг-контролі. Тож його навіть не можуть подивитися лікарі.

Потрібно розуміти, що останнім часом футбол, як і вся наша країна, виживає. Не йде мова про те, щоб ми могли покращуватися чи удосконалюватися. Ми маємо, у першу чергу, вижити. Це стосується багатьох питань. Ми не можемо залучити кваліфікованих легіонерів, не можемо нормально готуватися. Це об’єктивні причини. У такій ситуації, щоб ставати сильнішими, потрібно грати із суперниками, які сильніші за нас.

Безумовно, для нас це великий досвід – грати проти команд, які представляють п’ятірку найкращих ліг світу, зокрема, Німеччини та Італії. Будемо безпосередньо готуватися до кожної гри та намагатися робити усе від нас залежне, щоб демонструвати той рівень, на який ми здатні та готові", — наводить слова Шовковського прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гоффенгайм – Динамо Київ.