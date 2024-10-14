Збірні України та Чехії зіграють матч четвертого туру Ліги націй УЄФА у Вроцлаві.

Сергій Ребров, після перемоги над Грузією (1:0), залучив до стартового складу Степаненка в опорну зону.

Іван Гашек, на тлі перемоги над Албанією (2:0), використав із перших хвилин Боржила в трійці центральних захисників.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Таловєров, Матвієнко — Судаков, Степаненко, Шапаренко — Гуцуляк, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Михайліченко, Сваток, Яремчук, Буяльський, Калюжний, Назаренко, Ванат, Тимчик, Зубков, Криськів.

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Боржил — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод — Черни, Шульц — Хори.

Запасні: Кінські, Єдлічка, Змрзли, Клімент, Гранач, Гложек, Чванчара, Кухта, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал.

Гра Україна — Чехія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.