Ліга Європи

Степаненко зіграє з перших хвилин проти Чехії

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Україна та Чехія.

Тарас Степаненко, Getty Images