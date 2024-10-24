Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги Європи проти Роми (0:1).

"Ми знали, що Рома дуже сильна, особливо в атаці, і ми хотіли грати компактно, щоб закрити простір. Ми пропустили гол із пенальті у першому таймі, і це стало вирішальним фактором у грі.

Ми хотіли бути небезпечними у контратаках і створили кілька гарних моментів у першому таймі. У другому таймі ми намагалися більше атакувати, і ми також мали кілька хороших можливостей зрівняти рахунок, але, на жаль, ми не реалізували свої моменти.

Нам трохи не вистачило гостроти в атаці, але Рома дуже хороша команда, яка звикла грати в сильній лізі, тому нам було нелегко. Рома зіграла так, як ми й очікували: вони багато використовують фланги та високо пресингують. Ми були до цього готові, але рівень Роми, безумовно, дуже високий, тому проти них було складно.

Ми добре знаємо Артема Довбика: він дуже хороший нападник, який завжди атакує на просторі і має велику силу. Я хотів би мати такого нападника, як він", — наводить слова Шовковського прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома – Динамо Київ.