Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" проаналізував матч проти "вовків".

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку в матчі Ліги Європи проти Роми (0:1), а також торкнувся теми кадрової ситуації перед грою з Шахтарем в УПЛ.

"Ми чудово розуміли, проти якої сильної команди граємо, і як ця команда готує свої атаки, тож у першу чергу намагалися зробити усе можливе, щоб лімітувати простір між лініями і не дати супернику швидко забити. На жаль, ми заробили прикрий пенальті, який, вважаю, був необов’язковим, і пропустили м’яч. Хоча, окрім цього та дальніх ударів, на мою думку, Рома більше не створила нічого у першому таймі. Ми намагалися використати свої шанси, включаючи швидкості в контратаках, створили кілька моментів, які могли позитивно для нас закінчитися, але, на жаль, не реалізували їх. А в епізоді, коли забили, наш гравець опинився в положенні поза грою.

У другому таймі ми хотіли трохи змінити малюнок гри, але чудово розуміли, проти якого суперника граємо. Хоча, після перерви у нас було кілька непоганих моментів, які ми могли завершувати більш вдало. Хоча, водночас, могли пропустити і другий м’яч.

Я ніколи не поділяю команду на напад і захист. У нас одна команда, яка і будує свої оборонні лінії, і грає в атаці. В нападі нам трохи не вистачало агресивності, особливо на початку гри. Ми віддаємо належне Ромі, яка грає в Серії А та має великий бюджет. Ми ж зараз не можемо залучити легіонерів такого рівня, як нам хотілося б. Ті іноземці, які в нас були раніше, коли почули перші вибухи та постріли, одразу ж попросилися поїхати в оренду.

Рома загалом зіграла очікувано, задіяла фланги, намагалася швидко змінювати напрямок атак, створювати чисельну перевагу та використовувати якості своїх футболістів, які вміло працюють із м’ячем і чудово комбінують. Ми розуміли, що вони намагалися великою групою гравців видавлювати нас на нашу половину поля, щоб потім іти в активний пресинг. Тому ми використовували довгі передачі та наших швидких гравців попереду. Не можу сказати, що Рома нас сильно здивувала, але це дуже потужна команда, яка завжди бореться за найвищі місця в одному з найкращих чемпіонатів.

Відновлення Ярмоленка та Піхальонка після пошкоджень? Думаю, ні Ярмоленко, ні Піхальонок проти Шахтаря не зіграють. Їм мало відновитися, потрібно ще обов’язково набрати певні кондиції. А часу на це дуже мало.

Гра Артема Довбика? Я чудово знаю якості Артема, тому що працював у тренерському штабі національної збірної України, зокрема, під час Євро-2020, тож добре розумію його сильні сторони. Вважаю, це гравець високого рівня, який дає Ромі глибину атаки, може чіплятися за м’ячі, нав’язувати боротьбу в штрафному майданчику. Серед його сильних індивідуальних якостей удари по воротах і боротьба. Вважаю, такі гравці прикрашають футбол. Радий за нього, якщо говорити особисто. Був би задоволений, якби в нас був такий форвард.

Безумовно, на вибір складу внесла корективи майбутня гра з Шахтарем у чемпіонаті України у найближчу неділю. Ми враховували це, коли визначалися зі стартовим складом на сьогоднішню гру. У нас в обоймі 26 гравців. На жаль, відбуває дискваліфікацію Брагару. Є моменти, які потрібно покращувати, але загалом гравці в більшості виконали завдання на цю гру. Не обійшлося без індивідуальних помилок, але це футбол", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома – Динамо Київ.