Ліга Європи

Еквадорський захисник поділився своїми думками перед грою з "біло-синіми".

Захисник Ференцвароша Крістіан Рамірес прокоментував майбутній матч четвертого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Кожен матч у Лізі Європи складний і ми знаємо, що завтра буде так само, тому ми готувалися. У складі киян хороші гравці, але ми раді, що можемо зіграти з ними на нейтральному полі та з позитивом чекаємо на завтрашню зустріч.

Ми також усвідомлюємо, що на стадіоні буде присутня мало вболівальників, і це сумно, тому що приємно грати перед уболівальниками, чи то вдома, чи на виїзді. Ця ситуація трохи ускладнить нам завдання, проте ми повинні зробити все, щоб перемогти.

Нам потрібно отримувати задоволення від футболу, але ми маємо зіграти дисципліновано", — наводить слова Раміреса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Ференцварош відбудеться завтра, 7 листопада, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.