Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 6 листопада 2024 року.
Фото Динамо Київ
06 листопада 2024, 21:51
Київське Динамо вийшло до третього раунду "Шляху чемпіонів" Юнацької ліги УЄФА-2024/25, здолавши словенський Марибор.
На дубль та асист Матвія Пономаренка своїм результативним ударом відповів Тіан Най Корен. Оскільки в першому матчі команди сильнішого не виявили (1:1), другий раунд турніру подолали саме "біло-сині".
Далі на киян чекає зустріч із переможцем пари ЮК Дублін (Ірландія) — 2 Корріку (Косово).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марибор — Динамо Київ у рамках Юнацької ліги УЄФА-2024/25:
Марибор U-19 — Динамо Київ U-19 1:3
Голи: Корен, 75 — Редушко, 45+1, Пономаренко, 46, 49
Марибор: Ханданович – Лорбек (Шаубах, 86), Рашід, Крамбергер (Сенекович, 68), Слана – Віхер, Агбеко, Бєловіч (Кікец, 68), Корен, Віденовіч (Остерц, 68) – Подлєснік
Динамо: Суркіс – Сизонюк, Коробов, Захарченко, Дикий – Іщенко, Саленко (Люсін, 90), Осипенко (Білий, 87), Редушко (Пашко, 76), Кремчанін (Андрейко, 75) – Пономаренко (Лобко, 90)
Попередження: Дикий