Угорський форвард поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".
Борнобаш Ворго, ФК Ференцварош
08 листопада 2024, 12:45
Нападник Ференцвароша Борнобаш Ворго прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги Європи проти київського Динамо (4:0), у якому він оформив дубль.
"Задоволений, що вдалося перемогти таку сильну команду, як Динамо. Звісно, вилучення значно полегшило завдання.
У першому таймі ми навіть могли пропустити. Але в другому таймі одразу ж пішли вперед, щоб забивати. Перший гол завжди дається важко. Але головне — забити і не зупинятися. Щасливий, що зміг забити двічі.
У нас були шанси перемогти у всіх чотирьох матчах, але виграли ми лише останні два. Рухаємося далі", — наводить слова Ворго прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.