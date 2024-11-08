Ліга Європи

Угорський форвард поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Нападник Ференцвароша Борнобаш Ворго прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги Європи проти київського Динамо (4:0), у якому він оформив дубль.

"Задоволений, що вдалося перемогти таку сильну команду, як Динамо. Звісно, вилучення значно полегшило завдання.

У першому таймі ми навіть могли пропустити. Але в другому таймі одразу ж пішли вперед, щоб забивати. Перший гол завжди дається важко. Але головне — забити і не зупинятися. Щасливий, що зміг забити двічі.

У нас були шанси перемогти у всіх чотирьох матчах, але виграли ми лише останні два. Рухаємося далі", — наводить слова Ворго прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ференцварош.