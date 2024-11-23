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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 23 листопада 2024 року.

Київське Динамо у матчі 14 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграло одеський Чорноморець (3:1).

Команда Олександра Шовковського домінувала у матчі та відкрила рахунок у середині першого тайму, коли Денис Попов перехопив м'яч на чужій половині поля та віддав на Віталія Буяльського, а той продовжив на Владислава Ваната, який спокійно пробив у ближній кут "моряків".

Потім у середині другого тайму Буяльський гарним дальнім ударом забив свій м'яч, подвоївши перевагу "біло-синіх", а всі питання остаточно зняв Валентин Рубчинський, забивши в порожні ворота з передачі капітана Динамо.

"Моряки" нічим не загрожували воротам Георгія Бущана, але на другій компенсованій хвилині сухий матч кіперу "біло-синіх" зіпсував Євген Скиба на дальній стійці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Чорноморець у рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо Київ — Чорноморець 3:1

Голи: Ванат, 16, Буяльський, 70, Рубчинський, 87 — Скиба, 90+2.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв (Волошин, 77), Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шапаренко (Михайленко, 84) — Буяльський (Саленко, 90), Ванат (Герреро, 77), Кабаєв (Рубчинський, 84).

Чорноморець: Рудько — Удод, Лацабідзе, Жаржу (Шевцов, 76), Кисіль — Сігеєв (Скиба, 76), Шпорн, Білошевський (Габелок, 64) — Кайо (Пшеничнюк, 88), Хобленко, Петряк.

Попередження: Жаржу.