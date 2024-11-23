Україна

Роман Саленко поділився емоціями після дебюту за основну команду Динамо.

Півзахисник київського Динамо Роман Саленко прокоментував свій дебютний матч в основній команді "біло-синіх", у якому кияни обіграли Чорноморець (3:1).

"Звичайно, дуже радий дебюту. Усі хлопці підтримали, коли виходив на заміну, трохи гумору було, тож на поле виходив із посмішкою. Тренер сказав робити все, як і на тренуваннях — спокійно, впевнено. Загалом, більше жодних настанов не було.

Батько тобі дає якісь поради, як потрібно діяти на полі в тих чи інших ситуаціях? Звісно, іноді дає поради, але в більшості я слухаю те, що каже тренер. Батько — це одне, а коли дається установка на гру — це зовсім інше.

Ми очікували складної гри прти Чорноморця. Хоч вони й не набрали багато очок, але програвали суперникам переважно з мінімальними рахунками. Чорноморець налаштовувався на Динамо з подвійною мотивацією, показати себе, не вдарити обличчям у бруд. В принципі, так усі команди налаштовуються.

Зараз повертаюся до юнацької команди, з якою нам належить зіграти посеред тижня в Юнацькій Лізі УЄФА. Але, безперечно, налаштований боротися за місце в першій команді й доводити своє право грати на дорослому рівні", — наводить слова Саленка прес-служба клубу.

На Football.ua був доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Чорноморець.