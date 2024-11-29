Ліга Європи

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з "вовками".

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи проти Роми (2:2).

"Результат засмучує, особливо коли пропускаєш такий пізній гол. Але це була хороша гра. Ми мали вирішити результат матчу раніше, і прикро, що не змогли довести справу до кінця.

Нам потрібно було виявити більше холоднокровності. Ми мали кілька моментів, коли суперники вибив м'яч з лінії воріт. Ми начебто самі залишили їх у грі.

Рома – гарна команда. Не дарма вони грають у Лізі Європи. Вони мали чудовий сезон минулого року, хоча цього року їм довелося непросто. У них якісні гравці, але ми мали шанси виграти цю зустріч", — наводить слова Постекоглу BBC.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Рома.