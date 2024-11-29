Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з "вовками".
Анже Постекоглу, Getty Images
29 листопада 2024, 11:23
Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи проти Роми (2:2).
"Результат засмучує, особливо коли пропускаєш такий пізній гол. Але це була хороша гра. Ми мали вирішити результат матчу раніше, і прикро, що не змогли довести справу до кінця.
Нам потрібно було виявити більше холоднокровності. Ми мали кілька моментів, коли суперники вибив м'яч з лінії воріт. Ми начебто самі залишили їх у грі.
Рома – гарна команда. Не дарма вони грають у Лізі Європи. Вони мали чудовий сезон минулого року, хоча цього року їм довелося непросто. У них якісні гравці, але ми мали шанси виграти цю зустріч", — наводить слова Постекоглу BBC.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Рома.