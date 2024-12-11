Ліга Європи

Керманич Реала Сосьєдад поділився думкою про майбутнього суперника.

Головний тренер Реала Сосьєдад Іманоль Альгуасіль відповів на питання ЗМІ під час пресконференції, присвяченій поєдинку з Динамо Київ.

Спеціаліст похвалив колектив Олександра Шовковського, з яким зустрінеться завтра, 12 грудня, у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25.

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"Динамо мене здивувало. Це команда, яка мені сподобалася. Вони не мають очок, але мені подобається їхня гра. Це команда, яка хоче грати в м'яч, виходячи вперед великою кількістю гравців. Динамо заслуговує мати більше очок", — цитує Альгуасіля видання Marca.

Керманич басків також висловився щодо виступів його підопічних.

"Я не знаю, де ми зараз у турнірній таблиці. Найважливіше те, що демонструє команда. У трьох останніх матчах [2024 року] ми маємо продемонструвати покращення. Решта прийде наступного року", — додав Іманоль.

Нагадаємо, матч Реал Сосьєдад — Динамо Київ у четвер розпочнеться о 22:00 за київським часом.