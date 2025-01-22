Ліга Європи

Гравець київського Динамо дав свій коментар після єврокубкової зустрічі.

Центральний півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок поділився своїми враженнями від виїзного поєдинку з Галатасараєм.

Галатасарай — Динамо Київ 3:3 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Поєдинок за участі "біло-синіх" у сьомому турі основного етапу Ліги Європи-2024/25 приймав Спортивний комплекс Алі Самі Єн у Стамбулі.

"Емоції дуже хороші. Переповнений стадіон, дуже гучно підтримували. Було дуже приємно, навіть незважаючи на те, що ми грали на виїзді. Здається, я вперше тут почув таку гучну підтримку вболівальників. Добре, що здобули перше очко в турнірі в такому бойовому поєдинку, тепер будемо прагнути перемогти в наступному матчі.

Можливо, посперечатися зі стадіоном Галатасарая може хіба що Гемпден Парк, який я відвідав у складі збірної України. Але там я на поле не виходив, спостерігав за грою з лави запасних. Чи вплинула атмосфера на трибунах на гравців Галатасарая? Я би сказав, що тут справа в концентрації. Зрозуміло, що коли домашні трибуни женуть уперед, то й атакувати легше. Але, на мою думку, все залежить від концентрації — десь загубили гравця, на жаль, пропустили швидкі м'ячі. Але потім зібралися, відіграли один м'яч. Я поки не дивився епізод із пенальті, цікаво, що там було... І після цього, слава Богу, зрівняли рахунок. Навіть за рахунку 3:3, якби краще розпоряджалися м'ячем, то могли розраховувати на перемогу. Але добре, що так закінчилося, адже у господарів також були моменти. Загалом, нічийна гра була.

Вважаю, що гол Ваната перед перервою повернув Динамо до гри, адже завжди, коли забиваєш у роздягальню, навіть за рахунку 0:2, то цей гол додає команді сил. З якими настановами я та Ярмоленко виходили на поле? Більше грати вперед, більше нав'язувати боротьби в центрі поля, що ми й старалися виконувати. Ярмоленко вийшов, два поклав — і пішов із поля.

Чи віддячив Андрій за асист в епізоді з другим голом? Можна й так сказати. Він зробив дубль у матчі, зробивши великий внесок у досягнення цього результату. Звісно, повернення Ярмоленка на поле додало команді сил і впевненості. Він як на полі, так і поза ним є прикладом для нас. Із ним на полі відчуваєш лише позитивні емоції", — цитує Піхальонка офіційний сайт Динамо Київ.

Протягом поточної кампанії 27-річний українець відзначився чотирма голами та двома асистами в 17 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Динамо Київ проведе спаринг із Ллапі перед заключним матчем у ЛЄ.