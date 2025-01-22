Україна

У восьмому турі основного етапу оновленого єврокубка "біло-синім" протистоятиме РФШ.

Київське Динамо продовжує в Туреччині готуватися до поновлення сезону на внутрішній арені та заключного для себе матчу основного етапу Ліги Європи-2024/25, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Галатасарай — Динамо Київ 3:3 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

У столичному клубі повідомили, що на зборах зустрінуться з іще трьома суперниками:

23.01 — Ллапі (Косово);

06.02 — Шкендія (Північна Македонія);

10.02 — Есб'єрг (Данія).

Зазначимо, що спаринг із Ллапі відбудеться за тиждень до номінально домашнього поєдинку з латвійським РФШ (30.01) у восьмому турі ЛЄ.

У ході першої частини НТЗ у Туреччині колектив Олександра Шовковського поступився Магдебургу (1:3), зіграв унічию з Відзевом (1:1), а також здолав ФКСБ (2:1), Марибор (2:0) і ЦСКА 1948 (4:1).