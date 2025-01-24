Україна

Микола Павлов отримав нагороду з рук президента УАФ.

Під час засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу президент УАФ Андрій Шевченко вручив орден "легенда українського футболу" тренеру Миколі Павлову.

Ця нагорода заснована 2021 року. Її лауреатами ставали Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олег Блохін, Ігор Бєланов, Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Андрій Біба, Василь Турянчик, Віталій Кварцяний, Ігор Гатауллін, загалом 23 видатні діячі вітчизняного футболу.

Микола Петрович — заслужений тренер України, майстер спорту, володар повного комплекту медалей чемпіонатів України та Кубка України на чолі таких команд, як Динамо, Дніпро, Ворскла. Двічі очолював національну збірну України. Підготував низку гравців для збірних України, зокрема, під час роботи в Динамо працював із Андрієм Шевченком, Сергієм Ребровим і Олександром Шовковським.

Микола Павлов від 2016 року очолює Всеукраїнське об’єднання тренерів із футболу та є почесним президентом ФК Лівий берег (Київ). Входить до складу Виконкому УАФ.