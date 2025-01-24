Кияни проведуть вісім контрольних матчів.
Фото Оболонь
24 січня 2025, 07:58
Оболонь запланувала вісім спарингів на зимових зборах у Туреччині.
Кияни домовились із сімома суперниками, ще один опонент стане відомим пізніше.
Календар контрольних матчів Оболоні:
25.01 Септемврі (Болгарія)
28.01 Лодзь (Польща)
01.02 Рапід-2 (Австрія)
01.02 Вісла (Польща)
07.02 Фастав Злін (Чехія)
11.02 Мілсамі (Молдова)
13.02 Меркуря Чук (Румунія)
14.02 — суперник буде відомий пізніше
Оболонь посідає 14 місце в УПЛ, в їхньому активі 14 набраних очок..