Ліга Європи

Київський клуб націлений на звитягу над латвійським РФШ.

Правий вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко поспілкувався з журналістами перед черговою єврокубковою зустріччю.

Досвідчений гравець клубу УПЛ нещодавно повернувся на поле після тривалого відновлення.

"Травми — це невід'ємна частина футболу. Звичайно, не дуже приємно відновлюватися, але доводиться це робити. Добре, що повернувся, пройшов збори, зіграв свої хвилини. Почуваюся добре, сподіваюся, що зможу допомогти своєю грою команді на полі. Зміна іміджу? З бородою я виглядаю старшим, а хочеться бути трохи молодшим.

Чи допоможуть поєдинки з Галатасараєм і РФШ краще підготуватися до продовження чемпіонату України? Сподіваюся на це. Тому що грати офіційні ігри для мене особисто, як для футболіста, набагато краще, ніж товариські матчі. Напевно, треба бути чесними перед уболівальниками й казати все як є, що ми провалили виступ у Лізі Європи, не досягли результату, тому зараз маємо таку ситуацію. Потрібно завтра виходити та грати за честь клубу, оскільки Динамо Київ не може пройти єврокубковий турнір без жодної перемоги", — цитує 35-річного українця офіційний сайт Динамо Київ.

Нагадаємо, на "біло-синіх" у заключному, восьмому турі Ліги Європи-2024/25 чекає номінально домашній матч проти латвійського РФШ. Він відбудеться завтра, 30 січня (стартовий свисток — о 22:00 за київським часом). Раніше став відомий головний арбітр поєдинку.