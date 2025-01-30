До вашої уваги результати матчів заключного туру основного етапу.
Андерлехт - Гоффенгайм, Getty Images
30 січня 2025, 23:59
У рамках восьмого туру основного етапу Ліги Європи відбулися 18 матчів в одному часовому слоті — 22:00.
Піхальонок вирвав для Динамо Київ перемогу над РФШ
Рома з Довбиком здолала Айнтрахт Ф
Манчестер Юнайтед впевнено обіграв ФКСБ та вийшов в 1/8 Ліги Європи
Результати всіх матчів:
Рейнджерс — Юніон 2:1
Голи: Раскін, 21, Чорний, 55 — Мак Аллістер, 84.
Маккабі — Порту 0:1
Гол: Ніко, 58.
Славія Прага — Мальме 2:2
Голи: Хори, 46, Шранц, 76 — Алі, 69, Болін, 71.
Тоттенгем — Ельфсборг 3:0
Голи: Скарлетт, 70, Аяйї, 84, Мур, 90+4.
Брага — Лаціо 1:0
Гол: Орта, 6.
Аякс — Галатасарай 2:1
Голи: Траоре, 23, Фітц-Джим, 58 — Осіімген, 90+4.
Мідтьюлланн — Фенербахче 2:2
Голи: Діао, 27, Бисков, 86 — Ен-Несірі, 39, Джеко, 47.
Ференцварош — АЗ Алкмар 4:3
Голи: Бен Ромдхане, 9, 45, Траоре, 34, Варга, 82 (з пенальті) — Міййнанс, 76, 90+5, Парротт, 90.
Сосьєдад — ПАОК 2:0
Голи: Оскарссон, 43, 48.
Олімпіакос — Карабах 3:0
Голи: Ель Каабі, 56, 60, Бьянкон, 89 (асист Яремчука).
Ліон — Лудогорець 1:1
Голи: Толіссо, 54 — Альмейда, 78.
Ніцца — Буде-Глімт 1:1
Голи: Буанані, 74 — Б'єркан, 54.
Атлетік — Вікторія Пльзень 3:1
Голи: Ніко Вільямс, 25, Альварес, 64, Мартон, 90+5 — Гавел, 71.
Твенте — Бешикташ 1:0
Гол: Ротс, 76.
Андерлехт — Гоффенгайм 3:4
Голи: Васкес, 18, Гото, 79, Аугустінссон, 88 — Гранач, 41, Бішоф, 54, Моква, 59, Гложек, 65.