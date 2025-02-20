Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 20 лютого 2025 року.

Рома у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи обіграла Порту (3:2) та пройшла в наступну стадію турніру.

"Дракони" відкрили рахунок у матчі на 27 хвилині зусиллями Омородіона, але через вісім хвилин Пауло Дібала зрівняв цифри на табло. Ще за чотири хвилини аргентинець оформив дубль та вивів "вовків" уперед.

Потім на 83 хвилині Нікколо Пізіллі подвоїв перевагу команди Клаудіо Раньєрі, на що португальці відповіли голом Девайна Ренсха, який зрізав м'яч у свої ворота.

Також додамо, що український форвард "вовків" Артем Довбик пропустив матч через пошкодження, яке він отримав напередодні у тренувальному процесі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Порту у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Рома — Порту 3:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Дібала, 35, 39, Пізіллі, 83 — Омородіон, 27, Ренсх, 90+6 (автогол).

Рома: Свілар — Челік (Абдулхамід, 90+4), Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві (Ренсх, 87), Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 87), Лоренцо Пеллегріні (Пізіллі, 77) — Шомуродов (Суле, 78).

Порту: Кошта — Джало, Н. Перес, Отавіо (Мора, 65) — Маріу, Еуштакіу, Варела (Т. Перес, 82), Моура (Намасо, 82) — Пепе (Боржеш, 57), Омородіон, Вієйра (Гомес, 82).

Попередження: Дібала, Паредес — Отавіо, Н. Перес, Т. Перес, Гомес.

На 51 хвилині був вилучений Стівен Антунеш Еуштакіу (Порту) (неспортивна поведінка).