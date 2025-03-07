Ліга Європи

Коментар лідера Сона після матчу Ліги Європи.

Вінгер Тоттенгема Сон Хин Мін прокоментував поразку від АЗ (0:1) в матчі 1/8 ЛЄ.

"Ми й близько не грали так, як мали. Дуже розчаровує, що ми, в тому числі я, грали ось так. Це тривожний дзвінок, адже наступного тижня маємо найважливіший матч у сезоні.

Не думаю, що ми грали надто обережно. У Лізі Європи завжди важко виступати на виїзді. Ми нічого не створили у першому таймі, грали недбало, не так, як треба.

Усі розчаровані як грою команди, так і грою кожного окремо, ми маємо провести самоаналіз. Ми були недостатньо добрі, і нам немає жодних виправдань. Рахунок лише 0:1 ще нічого не вирішено, і наступного тижня ми повинні зіграти набагато краще", – сказав Сон.

Нагадаємо, Сон відзначився унікальним досягненням.