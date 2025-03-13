У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Реалом Сосьєдад, яке відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

ЧЕТВЕР, 13 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕНУА БАСТЬЄН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1 (ВІДЕО)

Манчестер Юнайтед підходить до цього матчу з усвідомленням, що Ліга Європи – це останній шанс врятувати сезон. Після нічиєї 1:1 у першій грі та чергової невдачі в Прем’єр-лізі проти Арсеналу, враховуючи моменти у заключному відрізку, "червоні дияволи" змушені зосередитися на єврокубках, адже навіть теоретичний фініш у топ-5 АПЛ стає дедалі менш реальним. На Олд Траффорд команда Рубена Аморіма показує значно кращі результати, вигравши три останні єврокубкові матчі. Водночас Юнайтед залишається єдиною командою в Лізі Європи, яка ще не програвала цього сезону (5 перемог, 4 нічиї), що додає вболівальникам "червоних дияволів" надії перед вирішальним двобоєм.

Кадрові проблеми все ще переслідують Юнайтед: Лісандро Мартінес, Коббі Мейну, Люк Шоу, Амад Діалло та інші виконавці залишаються поза грою. Лені Йоро та Гаррі Магвайр – також під питанням, але є і позитивні новини: Мануель Угарте може повернутися в центр поля, а Патрік Доргу доступний для участі після дискваліфікації. Рубен Аморім має зробити непросте рішення – чи випускати Расмуса Гойлунна, який поки не в найкращій формі, або все ж краще чи довіритися атакуючому тандему Гарначо – Зіркзе.

Реал Сосьєдад, попри задовільний результат у першому матчі, приїжджає до Манчестера не в найкращому настрої. Баски програли три останні матчі в Ла Лізі, включаючи останню домашню невдачу 0:1 проти Севільї. Команда Іманоля Альгуасіля переживає кризу і поступово втрачає шанси на потрапляння до єврокубкової зони через чемпіонат, тому, як і Юнайтед, Сосьєдад розглядає Лігу Європи як альтернативний шлях до Ліги чемпіонів. Гості розуміють, що їм доведеться витримати серйозний тиск на Олд Траффорд, однак певна статистика на їхньому боці: в останніх двох візитах до Манчестера вони не тільки не програли, а й зберегли ворота "сухими".

До складу Реала Сосьєдад повертаються ключові атакувальні фігури – Оярсабаль, Кубо та Барренечеа, які починали матч із Севільєю на лаві запасних. Однак у басків є і втрати: Джон Пачеко точно не зіграє, а участь Луки Шукіча та Джона Арамбуру під питанням. Попри невдалу форму в чемпіонаті, Сосьєдад має зброю, щоб створити проблеми Манчестер Юнайтед – швидкі контратаки та чітко організовану оборону. Ця гра буде не лише про тактику, а й про характер. Манчестер Юнайтед має атакувати, Реал Сосьєдад – шукати шанс у швидких контрвипадах.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Ман Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1,89, тоді як потенційний успіх Сосьєдада оцінюється показником 4,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,35. Прохід англійців до наступної стадії оцінюється в 1,40, а іспанців — в 3,10.