Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після вильоту з єврокубкового турніру.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетіка (1:3), яка вибила "вовків" з єврокубків.

"Вилучення Матса Гуммельса було зрозумілим. Він надто довго затримався з м'ячем і йому слід було віддати пас. Він цього не зробив — натомість він обрав інший варіант. Таке трапляється. Він легенда, але таке трапляється. Команда заслуговує на похвалу — коли ми стикалися з труднощами, ми об'єднувалися, трималися разом і боролися так добре, як могли.

Ми трималися весь перший тайм, а потім пропустили гол перед перервою. Я сказав хлопцям: "Гаразд, вони забили наприкінці першого тайму, а ми зробили те саме наприкінці першого матчу. Попереду ще цілий другий тайм — ми маємо шанс добре попрацювати.

Це образлива поразка, тому що ми грали добре. Ми були впевнені, що виступимо якісно. Я завжди казав, що певні інциденти відбуваються так чи інакше, але я не можу ні в чому дорікнути хлопцям — вони дуже добре грали в складних обставинах.

Чи міг хтось на зразок Артема Довбика зробити більше, коли ситуація стала тяжкою? Зараз не час ходити і говорити, що той чи інший гравець міг би зробити більше за інших. Ми команда — ми досягаємо успіху або зазнаємо невдачі як єдине ціле. Я задоволений нашою грою, і якщо щось не складається, ми обговоримо це між собою.

Наша мета завжди робити все можливе. Ми великий клуб, і ми постараємося вивести цю команду якомога вище. Це те, що я сказав на початку свого перебування тут у листопаді, і я дотримуватимуся цих слів. Я не здаюсь. Я завжди хочу найкращого. Це те, чого я вимагаю від себе та від хлопців. Те саме було і зараз, коли я сказав: "Покажіть мені гідну гру, і ми ні про що не пошкодуємо".

Ми зробили все, що могли, у дивовижній та складній обстановці, схожій на ту, що була у першій грі. Атлетік заслуговує на похвалу, але й мої хлопці теж — вони виступили чудово.

З Ернесто Вальверде ми хороші друзі, але я втратив його номер телефону, тому ми обмінялися візитками. Я сказав йому: "Візьми, я хочу поговорити з тобою". Це тому, що він знає багато іспанських гравців і вони можуть бути мені цікаві. Ось чому. Інакше я не зробив би цього так перед усіма", — наводить слова Раньєрі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Рома.