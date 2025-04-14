Англія

Керманич Манчестер Юнайтед прокоментував відсутність гравця в матчі проти Ньюкасла.

Камерунський воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана пропустив гостьову гру своєї команди в рамках 32 туру англійської Прем’єр-ліги проти Ньюкасла (1:4) через рішення головного тренера Рубена Аморіма.

Керманич "Червоних дияволів" прокоментував це наступним чином:

"Іноді потрібно підштовхнути гравця, щоб він знову почав грати на високому рівні, а іноді — потрібно дозволити йому трохи відсторонитись від команди.

На наступний день після гри проти Ньюкасла Андре знову буде на тренуванні, щоб підготуватися до наступного матчу, а цього разу я просто відчув, що для Андре настав вдалий час відлучитись.

Якщо ви подивитеся на сезон загалом, я наробив більше помилок, аніж мої гравці, під час цих останніх ігор і в цілому впродовж цих останніх місяців.

Я не можу зараз сказати Андре нічого такого, що могло б йому допомогти, тому найголовніше — бути самим собою. А потім, коли прийде час, я виберу найкращий стартовий склад для гри з наявних у мене гравців. Але я дійсно впевнений в Андре", — заявив португальський фахівець.

Онана в цьому сезоні пропустив 56 голів у 43 матчах, десять з яких зіграв "на нуль".