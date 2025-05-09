Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після виходу у фінал єврокубку.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи проти Атлетіка (4:1).

"Це найменше, що ми можемо зробити для вболівальників, за всю підтримку, яку вони нам надали цього важкого сезону. Але я вже напружений через фінал, бо якщо ти не виграєш, зрештою це ніщо. Тож ми раді бути там. Подивимося.

Так, було трохи нервових моментів, бо у першому таймі ми пропустили гол. У нас було кілька виходів та можливість з Гарначо. Ми не вбили імпульс, але я скажу, що я не був наляканий, але я був стурбований. Я ніколи не боюсь. Я відчував, що були деякі ситуації і ми мали моменти, коли ми могли забити. У другому таймі я почував себе оптимістичніше.

Заміни – це насамперед енергія. Я відчуваю, що деякі гравці можуть відпочити, і я відчуваю, що вони не мають енергії в цей момент. Амад дав нам ту іскру, яка була потрібна, щоб змінити гру, і це дуже допомогло нам, тому що ми можемо змінюватись з Алехандро. Іноді ми дозволяємо Гарначо грати там, тому що він є єдиним, хто може розтягнути гру. Я дуже радий за Мейсона. Він дуже багато працює і має якість. Мені дуже подобається Коббі. Лише десять хвилин, але все, що він робив, було добре. Так що іноді ви опиняетесь на лаві запасних, а потім ви змінююте гру. Іноді гравці, які розпочинають гру, повинні стомити іншу команду. Якщо у запасних гарний настрій, вони виходять на поле і застають суперників утомленими, і у них більше часу подумати і більше простору. Ось чому вам потрібний повний склад. Іноді потрібно замінити деяких гравців, і кожен має бути готовим зіграти в потрібний момент.

Це надто величезний рахунок, але якщо ви подивитеся на ігри, вони не показують, наскільки вони були важкими. Нам трохи пощастило у цих двох півфіналах. Якщо ви подивитеся на ігри, то будь-хто може зрозуміти, що навіть за всіх ситуацій ми заслужили на перемогу. Це була складна гра, і ми цього очікували. Атлетік справді добре володіє м'ячем. Навіть без братів Вільямс вони завжди є небезпечною командою. Ми трохи боролися, особливо у першій половині та на початку другого тайму. Якщо ви подивитеся на результат, ви думаєте, що це була легка гра, але так було лише до першого голу. Ми трохи нервували, але ми заслужили вийти у фінал.

Ліга Європи – це інший турнір, і суперники інші. Ми почуваємося більш комфортно у таких іграх, ніж в АПЛ. Фізична підготовка дуже важлива, особливо у таких матчах.

Зустріч із Тоттенгемом у фіналі? Це буде справді гарна гра. Трохи емоційна, бо обидві команди провалилися у Прем'єр-лізі та хочуть щось виграти. Дві команди, які грають в одній лізі та знають одна одну. Це багато означає не лише для нас, а й для Тоттенгема. Це величезна гра, і я знаю, що людям у Більбао буде тяжко, тому що вони хотіли бачити свою команду в домашньому фіналі. Для всієї нашої команди дуже важливо дати щось нашим вболівальникам цього сезону", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік.