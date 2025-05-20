Голкіпер Манчестер Юнайтед вважає знайомий стадіон перевагою у битві за трофей.
Андре Онана, Getty Images
20 травня 2025, 15:22
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана поділився очікуваннями від фіналу Ліги Європи, який відбудеться 21 травня на арені Сан-Мамес у Більбао.
Гравець згадав про досвід виступів на цьому стадіоні у півфінальному матчі з Атлетіком, що завершився перемогою для манкуніанців.
"Ми вже грали тут у півфіналі з Атлетіком, тому добре знаємо атмосферу і специфіку цієї арени. Це прекрасне місце, де завжди панує емоційна підтримка. Ми вже перемагали тут і повертаємося з надією повторити успіх", — заявив Онана.
Раніше повідомлялось, що Онана кличуть до Саудівської Аравії.