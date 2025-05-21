Ліга Європи

Родріго Бентанкур поділився очікуваннями від фіналу Ліги Європи.

Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур прокоментував майбутній фінал Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

"Це дивовижно — я намагаюся насолоджуватися моментом. Це мій перший фінал єврокубка, і у мене приємне відчуття від гри в першому фіналі. Я хочу насолодитися моментом разом з партнерами по команді, а також з моєю родиною.

Я думаю, що матч з Айнтрахтом на виїзді був найважливішим на нашому шляху. У цей момент ми відчули запал.

Крім того, після цього матчу ми почали дуже добре грати в захисті. Після Айнтрахта у нас з'явився імпульс перемогти в цьому турнірі", — наводить слова Бентанкура прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, 21 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.