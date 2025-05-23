Ліга Європи

Не найприємніша статистика для воротаря "червоних дияволів".

Тоттенгем у фіналі Ліги Європи мінімально обіграв Манчестер Юнайтед (1:0) та став переможцем єврокубкового турніру.

Таким чином, воротар "червоних дияволів" Андре Онана став автором унікального досягнення в історії футболу. Він став першим гравцем в історії, який програв три фінали єврокубкових турнірів із трьома різними клубами.

До цього 29-річний камерунець поступився у фіналі Ліги чемпіонів-2022/23 у складі Інтера, програвши Манчестер Сіті (0:1). Ще раніше Андре програв фінал Ліги Європи-2016/17 у складі Аякса проти Манчестер Юнайтед (0:2).

Цього сезону Онана провів 50 матчів, з яких 11 на нуль при 65 пропущених м'ячах.