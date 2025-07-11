Ліга Європи

Наставник "гірників" підбив підсумки після матчу з Ільвесом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Ільвесом (6:0) у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи.

"Скрізь у світі непросто вигравати з рахунком 6:0, тож я вітаю свою команду від найщирішого серця.

Це чудове відкриття сезону. Нелегко було так напружено тренуватися через такі спекотні погодні умови. Непросто було здобути таку перемогу, але гравці це зробили. Я дуже задоволений рахунком, проте деякі аспекти ще потрібно покращувати. Втім, я натхненний результатом.

Звичайно, бразильські футболісти мають відмінний потенціал, проте не лише вони, а й українці також. Судаков, Очеретько – всі були чудові сьогодні, діяли неперевершено. Я дуже задоволений усією командою.

Щоб гравці розвинули свій потенціал, ми дамо їм підказки, в якому напрямку їм рухатися. Наприклад, це вже помітно по голах, коли ми насідаємо на м'яч та забиваємо, але перш за все вони мають оборонятися і вони це робили добре. Вони мають відмінну якість, але їм все ще потрібно покращуватися.

Ми все ще готуємось до сезону – ми будемо у ще кращій формі у другій грі. Якщо ти носиш футболку Шахтаря, ти маєш бути на топ-рівні у кожній грі. Втім за таких умов, матч-відповідь буде гарним тренуванням і підготовкою до наступних матчів", — сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.

Раніше своїми емоціями після матчу поділився хавбек "гірників" Педріньйо.