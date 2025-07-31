Ліга Європи

Фелікс Удуохай поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Захисник турецького Бешикташа Фелікс Удуохай прокоментував майбутній матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

"Для нас протистояння із Шахтарем – дуже важлива гра. Ми готувались кілька днів, аналізували відео. Нам треба діяти краще тактично. Наша мета – виграти та скоротити відрив у рахунку. У нас є лише один матч.

Математично нам необхідно виграти мінімум із різницею у два м'ячі, щоб зрівняти загальний рахунок. Наша перша гра була не найкраща. Тепер ідемо за перемогою.

У Стамбулі була перша зустріч у сезоні. Нам потрібні вболівальники не лише у домашніх зустрічах, а й на виїзді. І ми маємо дати їм щось на заміну, можливість насолоджуватися грою. Це наша робота, а їхня робота – підтримувати нас. Сподіваюся, що найближчим часом це буде взаємна співпраця", — наводить слова Удуохая прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Бешикташ відбудеться сьогодні, 31 липня, о 21:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі "гірники" обіграли "орлів" із рахунком 4:2.