Украина

"Олимпийцы" назвали лучшего игрока этого месяца.

Нападающий Захеди Шахаб стал лучшим игроком Олимпика в декабре, сообщает официальный сайт украинского клуба.

В борьбе за эту награду иранский форвард обошел полузащитников Евгения Цымбалюка, Сергея Политыло, Виталия Балашова, а также капитана команды Дмитрия Гришко.

В трех декабрьских матчах Шахаб был одним из лучших в составе Олимпика и отличился двумя голами.

Всего в текущем розыгрыше УПЛ 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке дончан, забив 3 гола.

Ранее сообщалось, что Олимпик расстался с защитником Романом Вантухом.

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