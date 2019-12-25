Украина

Луганчане объявили тройку претендентов на награду.

Заря подводит итоги 2019 года и представила тройку номинантов на награду лучшему игроку команды.

На эту награду претендуют защитник Богдан Михайличенко, полузащитник Богдан Леднев и голкипер Никита Шевченко. Победитель в этой номинации будет определен путем голосования на страничках клуба в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Михайличенко стал лучшим игроком Зари в декабре.

После первой половины сезона Заря занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.

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