Украина

Football.ua делится своими ожиданиями от нового года.

Очередной год подарит нам множество футбольных баталий, открытий и, скорее всего, разочарований. В 2020 сборная Украины попробует заявить о себе на финальной части чемпионата Европы, новый виток карьеры могут получить украинцы в иностранных чемпионатах, а также ждем развязки топ-лиг, при этом не забывая про наболевшие проблемы и надежды отечественного футбола.

Football.ua составил свой список самых ожидаемых событий 2020-го года.

Сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020

Сборная Украины досрочно квалифицировалась на чемпионат Европы, проведя календарный год без поражений. Наконец-то наша сборная выбрала правильный путь, а потому за игрой национальной команды приятно наблюдать. К тому же, есть вера, что подопечные Андрея Шевченко смогут здорово провести турнир.

Во встречах с Португалией сборная Украины продемонстрировала, что готова играть с любым противником. Тренерский штаб отлично разобрал чемпионов Европы, а игроки верно реализовали задумки. Что касается группового этапа, то там нас ждут Нидерланды и Австрия, а также менее именитый противник.

Буффон выиграет Лигу чемпионов

Джанлуиджи Буффон уже провел великолепную карьеру, но она подходит к концу, а "ушастого" кубка у него в коллекции так и нет. Итальянский портьере — уважаемая личность абсолютно для любого любителя спорта №1, а потому очень бы хотелось, чтобы великий голкипер наконец-то завоевал трофей. Вполне вероятно, что этот сезон — последний шанс для него.

Ювентус в текущем сезоне пока не впечатляет, но по-прежнему остается одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Интересы Буффона, определенно, разделяет и Криштиану Роналду, которому тоже не так много времени осталось быть в числе лучших. Колоритный тренер, опытный состав и огромное желание — хватит ли этого, чтобы осуществить мечту Буффона?

Ливерпуль станет чемпионом Англии

"Следующий сезон точно наш" — неужели он наступил? Ливерпуль имеет солидный отрыв от второго места. Кроме того, подопечные Юргена Клоппа не оставили шансов Лестеру, который шел на втором месте. Утратить позиции будет крайне тяжело, но Ливерпуль показал в прошлом сезоне, что нерешаемых задач нет.

Если это удастся сделать и в этом сезоне, то шутить про Ливерпуль будут еще долго, но, если объективно, "красные" выглядят намного стабильнее оппонентов, показывают отличный футбол и полностью заслужили чемпионское звание спустя так много лет. Юрген Клопп проделал отличную работу и все идет к историческому событию.

В УПЛ внедрят систему VAR

Украинская ассоциация футбола постепенно внедряет современные технологии в отечественный футбол, но пока что VAR работает только в оффлайн-режиме. Арбитры постепенно проходят процесс обучения, так что вскоре ждем полноценного внедрения технологии. Однако не до конца есть уверенность, что это поможет. Украинских арбитров иногда довольно трудно понять, а их решения могут обсуждаться еще очень долго.

Практика английских рефери подсказывает, что VAR — не панацея, а потому по-прежнему многое зависит от арбитров. Надеемся, что наши судьи справятся, а не дадут повод в следующем таком материале написать: "Украинские арбитры научатся правильно трактовать VAR".

Интер свергнет Ювентус

Гегемония Ювентуса в чемпионате Италии порядком поднадоела даже нейтральным поклонникам Серии А. Туринцы ежегодно забирали чемпионское звание и лишь Наполи с Маурицио Сарри смог внести в чемпионат хоть какую-то интригу. Теперь же настал черед Интера Антонио Конте — миланский клуб настроен очень серьезно.

Экс-тренер Ювентуса получил в свое распоряжение хороших игроков и выстраивает крепкую команду. Антонио Конте умеет создавать коллективы, которые готовы стабильно преодолевать длинную турнирную дистанцию. К тому же, Интер не смог выйти из группы Лиги чемпионов, а потому просто обязан бросить все силы на внутреннее первенство, где Ювентус уже не так просто набирает очки.

Хоть кто-нибудь свергнет Баварию

Если в Италии ситуация предельно понятная, то вот на "скальп" Баварии в Германии претендует довольно много команд. Мюнхенцы неудачно стартовали вместе с Нико Ковачем, которому такие "качели" стоили должности. При Ханси Флике команда выглядит ярче, но поражения от Боруссии М и Байера не позволяют забраться на вершину.

Сколько раз мы уже видели, что Бавария отстает от первого места, но затем без нервов и какой-либо суматохи возвращает себе лидирующую позицию? Удастся ли вновь провернуть такой маневр? Хочется, чтобы "салатница" наконец-то получила нового обладателя, хочется видеть новые лица на вершине пьедестала.

Яремчук перейдет в топ чемпионат

Роман Яремчук проводит отличный сезон в чемпионате Бельгии и ярко выступает в Лиге Европы. Скорее всего, за украинским нападающим выстроится очередь в летнее трансферное окно. Руслан Малиновский, например, заработал повышение в Аталанту, но Яремчук моложе и выполняет более дефицитную роль на поле.

Найти габаритного, быстрого и работоспособного нападающего довольно проблематично. Рома вполне может пригласить Яремчука на смену Эдину Джеко. В целом, Серия А выглядит приоритетным вариантом для украинца. Ждем его в хорошей команде, где он сможет прогрессировать еще больше и приносить пользу сборной Украины.

Динамо поменяет вектор "развития"

Конечно, можно было назвать данный пункт "Динамо назначит иностранного тренера", но все уже давно поняли, что дело не только в этом. Проблема киевлян намного глубже. Дело в неудачном подходе к менеджменту в целом. При таком построении работы ни один иностранный специалист не сможет провести кардинальные изменения.

Динамо подписывает игроков, а они не получают времени на поле. Для кого производятся трансферы? Непонятно. Нет взаимодействия между частями единого механизма. Очень хочется, чтобы Динамо стало на верный путь и в украинском футболе вновь появилась стоящая боевая единица, которая будет конкурировать с Шахтером и достойно представлять страну в еврокубках.

Заря сыграет в квалификации Лиги чемпионов

Смена вектора Динамо — это хорошо, но маловероятно. А вот увидеть нового представителя от Украины в Лиге чемпионов - крайне интересно. Очевидно, что текущая Заря не готова играть в самом престижном турнире Старого Света, но второе место УПЛ позволит сделать трансферы под участие в Лиге чемпионов.

Как можно было заметить, Виктор Скрипник — очень приличный специалист, который поставил качественную игру луганчанам. Если разбавить текущий состав несколькими исполнителями высокого уровня, то вполне можно побороться с сильными оппонентами.

Шахтер "проспонсирует" Украину в таблице коэффициентов

Украинский футбол находится в упадке и это очевидно, а потому мы можем потерять прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Для того, чтобы это не случилось, нужно, чтобы "горняки" удачно выступили в Лиге Европы. Это, в первую очередь, в их интересах.

Шахтер имеет отличный набор исполнителей, уже практически решенный вопрос чемпионства во внутреннем первенстве, а потому может бросить все силы на еврокубок. Может быть, Луиш Каштру будет форсировать подготовку во время зимнего перерыва, чтобы команда в лучшей форме подошла к поединкам с Бенфикой.

Срна станет тренером Шахтера

Наверно, еще когда Дарио Срна играл за Шахтер было ощущение, что когда-то мы увидим хорвата и на тренерском посту. Срна уже вошел в штаб Каштру и постепенно набирается опыта, а потому вполне может стать заменой для португальского специалиста.

Насколько быстро? Да хоть летом. У Каштру есть некоторые проблемы в раздевалке, где "зажигает" Тайсон. Тренер не должен позволять выходить таким конфликтам наружу. В случае неудачного выступления в Лиге Европы, вряд ли португалец получит еще один шанс, но и нужно понимать, что его приглашали совершить омоложение состава, ведь у него за плечами 7 лет работы в молодежке Порту.

Лунин начнет играть, а Малиновский укрепит свои позиции

"Лунин остался в запасе на матч против ..." — слишком частый заголовок для чемпиона мира среди молодежных сборных, а также одного из номинантов на трофей Копа. Украинский голкипер продолжает скитаться по арендам, которые не приносят игровую практику. Ситуацию нужно исправлять. Украинцу срочно надо искать команду, где ему будут доверять.

Малиновский, в свою очередь, постепенно становится основным игроком Аталанты. Ожидаем, что украинский полузащитник сможет застолбить за собой место в старте в 2020 году и станет определяющим игроком бергамасков.